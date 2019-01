Nach Koma-Geburt: US-Polizei sammelt DNA-Proben des Pflegeheimpersonals

Nachdem eine Frau, die seit 14 Jahren im Koma liegt und in einem Pflegeheim im US-Bundesstaat Arizona am Leben erhalten wird, am 29. Dezember einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hatte, hat die Polizei die Ermittlungen des Vorfalls eingeleitet. Jetzt sammeln die Ermittler die DNA-Proben aller männlichen Mitarbeiter des Krankenhauses, um den biologischen Vater des Kindes zu finden.