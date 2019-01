Airline Germania in Finanznot - Flugbetrieb ohne Einschränkungen

Airline Germania in Finanznot - Flugbetrieb ohne Einschränkungen

Nach dem Flugchaos im vergangenen Jahr steckt jetzt auch die Fluggesellschaft Germania in finanziellen Schwierigkeiten. Die Airline prüft nach eigenen Angaben mehrere Finanzierungsoptionen, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu sichern, wie sie am Dienstagabend in Berlin mitteilte.