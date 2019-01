Pariser essen nicht gern nackt: Erstes FKK-Lokal schließt aufgrund Kundenmangels

Quelle: AFP Genug gezeigt: Erstes FKK-Lokal schließt aufgrund Kundenmangels

Paris-Reisende haben bald ein Highlight weniger in der Stadt der Liebe zu erkunden: Das erste exklusive Nudisten-Lokal werde am 16. Februar aufgrund Kundenmangels schließen, so die Gründer Mike und Stephane Saada. Das Restaurant O’Naturel eröffnete erst vor gut einem Jahr im November 2017 im Zuge der wachsenden Popularität der Freikörperkultur.