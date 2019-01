Heimkehr einer Legende – zweieinhalb Dutzend intakte T-34-Panzer aus Laos nach Russland verschifft

(Ein Einsatzzweck für die neuen alten Panzer: T-34 beim Ehrenmarsch zum 77sten Jahrestag der Moskauer Parade von 1941. Moskau, 07.11.2018)

Dreißig sowjetische Panzer vom Typ T-34 sind erfolgreich aus Laos nach Wladiwostok in Russland verschifft worden. Von diesen legendären Kampffahrzeugen des Zweiten Weltkriegs sind trotz der enormen Produktionszahl von über 58.000 in den Jahren 1940 bis 1946 heute nur noch wenige in intaktem Zustand übrig. Die "neu" hinzukommenden Panzer werden an Paraden teilnehmen, bei Filmdreharbeiten eingesetzt oder zu Museumsstücken, teilte der Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums mit.