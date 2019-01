Tötungsdelikt in Chemnitz: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen einen Tatverdächtigen

Quelle: www.globallookpress.com Tötungsdelikt in Chemnitz: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen einen Tatverdächtigen (Symbolbild)

Mehr als vier Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Chemnitz hat die dortige Staatsanwaltschaft gegen einen der Tatverdächtigen Anklage erhoben. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, werde dem in Untersuchungshaft befindlichen Syrer gemeinschaftlicher Totschlag sowie gemeinschaftlicher versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.