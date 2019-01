Minister für einen Tag: Zwölfjähriger übernimmt Sozialressort in Peru

© Facebook / Screenshot / Ministerium für Entwicklung und Soziale Inklusion Minister für einen Tag: Zwölfjähriger übernimmt Sozialressort in Peru

Ein zwölfjähriger Junge hat am Montag für einen Tag die Leitung des peruanischen Ministeriums für Entwicklung und Soziale Inklusion übernommen. Jesús Marco Antonio Mamani Ramos wurde von seiner älteren "Amtskollegin" Liliana La Rosa in Lima vereidigt. Der Teenager hatte zuvor einen vom Ministerium vor Weihnachten ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen. In einer Videobotschaft hatte der Junge versichert, sich für arme Kinder in Peru zu engagieren.