Britische Polizei bekommt mehr Befugnisse im Vorgehen gegen illegale Drohnen

Quelle: AFP Britische Polizei bekommt mehr Befugnisse im Vorgehen gegen illegale Drohnen (Symbolbild)

Die britische Regierung zieht Konsequenzen aus den illegalen Drohnenflügen am Flughafen Gatwick und den damit verbundenen Flugausfällen kurz vor Weihnachten. So sollen der Polizei zusätzliche Befugnisse zur Landung, Beschlagnahmung und Suche von Drohnen übertragen werden. Zudem sollen die Sperrzonen um Flughäfen, in denen das Fliegen von Drohnen verboten ist, auf einen Radius von ungefähr fünf Kilometern ausgedehnt werden.