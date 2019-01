Schneefall legt Verkehr in Südgriechenland lahm – Kinder bekommen schulfrei

Quelle: Reuters

Schneefall hat am Dienstag den Verkehr in zahlreichen Regionen Mittel- und Südgriechenlands lahmgelegt. Sogar auf der Akropolis von Athen lag am frühen Morgen eine hauchdünne Schneedecke. Diese aber schmolz rasch mit dem ersten Tageslicht.