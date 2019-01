Zyprische Behörden greifen erneut Migranten auf

Der Zustrom von Migranten aus der Türkei nach Zypern dauert an. Wie die Polizei der Inselrepublik am Dienstag mitteilte, hätten Schleuser 31 Menschen zunächst mit einem Boot aus der Türkei nach Nordzypern gebracht. Anschließend seien diese Menschen über einem Pfad in der gebirgigen Region von Limnitis nach Südzypern und damit auch in die EU gelangt.