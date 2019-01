Ex-Nissan-Chef Ghosn weist vor japanischem Gericht Anschuldigungen zurück

Quelle: Reuters Ex-Nissan-Chef Ghosn weist vor japanischem Gericht Anschuldigungen zurück

Der in Japan in Untersuchungshaft sitzende frühere Verwaltungsratschef des Renault-Partners Nissan, Carlos Ghosn, hat die Anschuldigungen gegen ihn zurückgewiesen. "Euer Ehren, ich bin unschuldig", sagte der 64-jährige Automanager am Dienstag bei seinem ersten Auftritt vor Gericht in Tokio. Er war am 19. November wegen Verdachts auf Verstoß gegen Börsenauflagen festgenommen worden.