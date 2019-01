Guatemala beendet Mandat der UN-Kommission gegen Straffreiheit vorzeitig

Quelle: Reuters Guatemala beendet UN-Mandat gegen Straflosigkeit vorzeitig (Symbolbild)

Guatemala hat angekündigt, das Mandat der Internationalen Kommission gegen die Straffreiheit in Guatemala (CICIG) vorzeitig zu beenden. Sie hoffe, dass der UN-Generalsekretär die souveräne Entscheidung ihres Landes respektiere, sagte die guatemaltekische Außenministerin Sandra Jovel bei einer Pressekonferenz am Montag in New York nach einem Treffen mit António Guterres. Das Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und Guatemala müsse innerhalb von 24 Stunden aufgekündigt werden.