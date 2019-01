Bundesinnenministerium will "Cyber-Abwehrzentrum plus" einrichten

Quelle: AFP © Odd Andersen Abgeordnete auf der Seite des Bundestages

Nach dem Bekanntwerden des hundertfachen Datendiebstahls vor allem von Politikern plant das Bundesinnenministerium Verbesserungen in der Cyber-Sicherheit. Unter anderem soll dazu in den nächsten Monaten ein "Cyber-Abwehrzentrum plus" eingerichtet werden.