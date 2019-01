Olaf Scholz sieht "Gelbwesten-Potenzial" auch in Deutschland

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Vizekanzler Olaf Scholz hält Proteste wie die der "Gelbwesten" in Frankreich auch in Deutschland für möglich. "Es gibt auch in Deutschland ein nicht zu unterschätzendes Gelbwesten-Potenzial", sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister der «Bild am Sonntag». Dabei warnte er: "Solche Entwicklungen sollte niemand ignorieren."