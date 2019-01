Viel Neuschnee in den Alpen - Lawinengefahr bleibt hoch

Viel Neuschnee in den Alpen - Lawinengefahr bleibt hoch (Symbolbild)

Die heftigen Schneefälle im Süden Bayerns gehen weiter. Bis Montag sollen am Rande der Alpen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee dazu kommen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntagmorgen mitteilte, könne das zu großen Problemen auf der Straße und den Schienen führen. Die Lawinengefahr bleibe in den betroffenen Gebieten hoch.