Quelle: AFP Ägyptischer Polizist kommt bei Bombenentschärfung ums Leben

Beim Versuch einer Bombenentschärfung in Kairo ist ein Polizist ums Leben gekommen. Der Sprengsatz habe sich in einer Tasche auf einem Dach in einem Slum der ägyptischen Hauptstadt befunden, berichtete die Zeitung "Al-Ahram" in der Nacht zu Sonntag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Der Polizist sei ein Experte für Bombenentschärfungen gewesen.