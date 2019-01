Orthodoxe Nationalkirche in der Ukraine für eigenständig erklärt

Quelle: Sputnik (Archivbild)

Die orthodoxe Nationalkirche in der Ukraine ist am Samstag formell für unabhängig erklärt worden. Die oberste Autorität der Orthodoxie, der Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel mit Sitz in Istanbul, unterschrieb einen entsprechenden Erlass, wie mehrere ukrainische Medien berichteten. An der Zeremonie in Instanbul nahm auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko teil. Auf Twitter schrieb er: "Das ist ein historisches Ereignis und ein großer Tag."