Darmstadt: Leichenteile 40-jähriger Frau in Wohnung gefunden

Quelle: www.globallookpress.com Darmstadt: Leichenteile 40-jähriger Frau in Wohnung gefunden (Symbolbild)

Ermittler haben Leichenteile in einer Wohnung in Darmstadt gefunden. Nach der Obduktion steht fest, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Der Lebensgefährte der 40-Jährigen war bereits tags zuvor festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, steht der 34 Jahre alte Mann unter dringendem Tatverdacht.