Mindestens 19 Zivilisten bei Rebellenangriff im Südsudan getötet

Quelle: AFP Mindestens 19 Zivilisten bei Rebellenangriff im Südsudan getötet (Archivbild)

Im afrikanischen Krisenstaat Südsudan sind mindestens 19 Menschen bei einem Rebellenangriff unweit der Hauptstadt Juba getötet worden. Neun weitere seien verletzt worden, teilte das Militär am Freitag weiter mit. "Wir sind sehr traurig über das Massaker an 19 Zivilisten durch Rebellentruppen", sagte Generalmajor Lul Ruai Koang. Der Vorfall habe sich bereits am Mittwochabend in der Region Gorom westlich der Hauptstadt ereignet.