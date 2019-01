Fürs Leben gelernt: Zwei Drogendealer entkommen Haft, weil Richter ihre gute Schreibweise lobt

Zwei britische Studenten, die mit Drogen dealten, konnten dem Gefängnis entkommen, da der Richter des Swansea Crown Court in Wales von der richtigen Grammatik und der feinen Ausdrucksart ihrer Textnachrichten so fasziniert war, dass die beiden anstatt einer Haftstrafe zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt wurden. Außerdem muss sich einer der beiden einem Rehabilitationsprogramm unterziehen.

Wie es in den Gerichtsakten heißt, kaufte der Teenager Luke Rance Cannabis in großen Mengen und verkaufte es weiter an den 21-jährigen Brandon Kerrison, der damit in der Stadt Gower, Südwales, handelte. Die beiden wurden am 17. Dezember mit großen Cannabismengen in der Nähe einer Bibliothek erwischt. Bei der Durchsuchung ihrer Häuser wurde Cannabis im Wert von 1.200 Pfund (etwa 1.300 Euro) entdeckt. Kerrisons Handy enthielt außerdem zahlreiche Nachrichten, die sich auf Drogenhandel bezogen, darunter Angebote wie "Wahnsinnige Aromen ab 10 heute Abend – kontaktiere mich, um mehr zu erfahren." Richter David Hale stellte fest, dass die "Grammatik und Interpunktion", die in ihren Textnachrichten verwendet wurde, viel besser als üblich sei. Er erkannte auch, dass die Teenager legal beschäftigt sein wollten und bewiesen hatten, dass sie ihr Leben wieder auf den richtigen Weg bringen konnten. Da die beiden keine früheren Verurteilungen haben, verzichtete Hale auf eine Freiheitsstrafe und sagte zu ihnen: "Ich hoffe, das Gericht wird euch beide nie wieder sehen".

#Nombre Luke Rance, de 19 años, y Brandon Kerrison, de 21, se salvaron de ir a la cárcel después de que un juez quedó impresionado por la "ortografía y gramática" de los textos que enviaron para anunciar las drogas que vendían. #BachStop#TardeSinEstréspic.twitter.com/75FPxgoH2W — La Tarde Sin Estrés (@TardeSinEstres) 3. Januar 2019

