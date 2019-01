"Unmoralische und obszöne Inhalte": Irans Staatsanwaltschaft will Instagram sperren

Quelle: www.globallookpress.com Die Fotoplattform Instagram könnte demnächst im Iran gesperrt werden.

Die iranische Staatsanwaltschaft will voraussichtlich die Fotoplattform Instagram sperren. "Instagram hat leider nicht nur illegale, sondern auch unmoralische und obszöne Inhalte", sagte der IT-Beauftragte der Staatsanwaltschaft, Dschawad Dschawadnia, am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft warte nur auf eine finale Entscheidung der iranischen Führung, um ein Verbot durchzusetzen, so Dschawadnia laut Nachrichtenagentur Isna.