Angebot an AfD-Mitglieder: Kostenlos "Schindlers Liste" sehen

AfD-Mitglieder wurden eingeladen, sich kostenlos den Film "Schindlers List" anzusehen.

Ein Kino im rheinland-pfälzischen Hachenburg bietet AfD-Mitgliedern am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar freien Eintritt zum Film "Schindlers Liste" - und sorgt damit für Wirbel. Der rheinland-pfälzische AfD-Landeschef Uwe Junge kritisierte die Aktion.