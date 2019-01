Migranten in Booten über Ärmelkanal geschleust: Britische Polizei nimmt zwei Männer fest

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolfoto)

Die britische Polizei hat zwei mutmaßliche Menschenschmuggler festgenommen, die die illegale Einreise von Migranten über den Ärmelkanal organisiert haben sollen. Es handele sich um einen 33 Jahre alten Iraner und einen 24-jährigen Briten, teilte die Ermittlungsbehörde National Crime Agency (NCA) in London mit. Die beiden Männer waren am Mittwochabend in Manchester festgenommen worden. Weitere Details wurden aber nicht genannt.