Thailand: Zehntausende bringen sich vor Tropensturm "Pabuk" in Sicherheit

Quelle: Reuters (Archivfoto) Im Süden Thailands, an der Küste der Provinz Nakorn Si Thammarat, wurden Zehntausende in Sicherheit gebracht.

Angesichts des womöglich schlimmsten Tropensturms seit Jahrzehnten haben Zehntausende Menschen im Süden Thailands ihre Wohnungen verlassen und Schutz gesucht. Die Einwohner an der Küste der Provinz Nakorn Si Thammarat, in der der Sturm "Pabuk" am Donnerstag auf Land traf, werden in Sicherheit gebracht, teilte das Katastrophenschutzministerium des Landes mit.