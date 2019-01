Australien: Teenager ersticht Angestellten im größten Scientology-Zentrum außerhalb der USA

Quelle: Reuters Scientology ist eine Organisation, die sich selbst als Kirche bezeichnet.

In Sydney hat ein Jugendlicher im regionalen Hauptquartier von Scientology ein Messer gezogen und zwei Angestellte der Organisation verletzt. Einer der Männer sei im Krankenhaus an seinen Nackenverletzungen gestorben, teilte die Polizei des Bundesstaats New South Wales am Donnerstag mit.