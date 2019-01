Chinas "Chang'e 4": Erfolgreiche Landung auf der Rückseite des Mondes

Quelle: www.globallookpress.com Das von der Chinesischen Nationalen Raumfahrtbehörde zur Verfügung gestellte Foto zeigt die Rückseite des Mondes, das von der chinesischen Sonde "Chang'e 4" aufgenommen wurde.

Erstmals in der Geschichte ist eine Raumsonde auf der Rückseite des Mondes gelandet. Die chinesische "Chang'e 4" setzte am frühen Donnerstagmorgen um 3.26 Uhr MEZ am Aitken-Krater in der Nähe vom Südpol des Erdtrabanten auf. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.