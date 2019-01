Brasiliens neuer Justizminister verspricht Kampf gegen Korruption

Quelle: Reuters Moro, der neue Justizminister, vor einem Treffen mit dem designierten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro im Gebäude der Übergangsregierung in Brasilia, 4. Dezember 2018.

Der neue brasilianische Justizminister Sérgio Moro will entschlossen gegen die Korruption im Land vorgehen. Brasilien ist in den vergangenen Jahren von einem Korruptionsskandal erschüttert worden, in den Dutzende Politiker und Unternehmer involviert waren.