Xi Jinping: Taiwan und China müssen und werden vereinigt werden

Quelle: Reuters Der chinesische Präsident Xi Jinping spricht während einer Veranstaltung zum 40-jährigen Jubiläum der "Botschaft an die Landsleute in Taiwan" im Großen Saal des Volkes in Peking. 2. Januar 2019.

Chinas Präsident Xi Jinping hat sich anlässlich des 40. Jahrestags der 'Botschaft an die Landsleute in Taiwan' in einer Rede für die Wiedervereinigung der Volksrepublik mit dem Inselstaat ausgesprochen. Protest gegen diese Politik kam dagegen aus Taiwan.