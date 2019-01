Zwischenfall an Grenze zu Mexiko: US-Beamte setzen Tränengas gegen Migranten ein

Quelle: Reuters Ein Migrant bedeckt sein Gesicht nachdem US-Beamte am 1. Januar 2019 Tränengas auf die mexikanische Seite des Zauns in Tijuana geworfen haben, als Migranten versuchten, die Grenze illegal zu überqueren.

Bei einem Zwischenfall an der Grenze zu Mexiko haben US-Beamte Tränengas eingesetzt. Rund 150 Migranten hatten in der Nacht zum Mittwoch versucht, einen Grenzzaun nahe San Diego in Kalifornien zu überwinden, wie die Grenzschutzbehörde CBP mitteilte.