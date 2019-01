Nach Anschlag mit Auto in Bottrop: Zahl der Verletzten auf acht erhöht

Nach dem Anschlag mit einem Auto im Ruhrgebiet wurde die angegebene Zahl der Verletzten auf acht erhöht. Bislang war die Polizei von fünf Verletzten ausgegangen. Eines der Opfer sei schwer verletzt worden, als ein Mann in der Silvesternacht aus Fremdenhass mit seinem Auto mehrfach in Menschengruppen gefahren sei, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.