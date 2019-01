Kongolesische Behörden schalten nach Präsidentenwahl Internet ab

Nach der Präsidentenwahl in der Demokratischen Republik Kongo hat die Regierung für die Auszählung der Stimmen das Internet in dem Land mit 81 Millionen Einwohnern am Montag erst einmal abgeschaltet – nach eigenen Angaben "aus Sicherheitsgründen". SMS-Dienste funktionierten Einwohnern zufolge ebenfalls nicht. Auch der landesweit viel gehörte französische Auslandssender "RFI" war nicht zu empfangen. Die Unterbrechungen dauerten am Dienstag seit 24 Stunden an.