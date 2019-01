Wunder nach Gasexplosion in Magnitogorsk: Bergungskräfte retten Baby aus Haustrümmern

Einen Tag nach der schweren Gasexplosion in einem Wohnhaus in Magnitogorsk haben Rettungskräfte aus den Trümmern ein Baby lebendig geborgen. Der 11-monatige Junge wurde in kritischem Zustand auf eine Intensivstation gebracht. Die Behörden nannten die Rettung bei kräftigen Minustemperaturen ein wahres Wunder.