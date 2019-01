Erste Hinrichtung in Saudi-Arabien im neuen Jahr

Quelle: Reuters Erste Hinrichtung in Saudi-Arabien im neuen Jahr (Symbolbild)

Saudi-Arabien hat am Dienstag einen Mann aus Pakistan wegen Drogenhandels hingerichtet. Der Mann sei wegen des Schmuggels von Heroin zum Tode verurteilt worden, teilte das Innenministerium in Riad mit. Die Hinrichtung sei in Dschidda im Westen des erzkonservativen Königreichs ausgeführt worden.