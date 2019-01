Türkische Einzelhändler müssen für Plastiktüten Geld verlangen

Quelle: www.globallookpress.com

In der Türkei kosten Plastiktüten im Supermarkt und bei anderen Einzelhändlern ab sofort Geld. Seit dem Dienstagmorgen werden mindestens 25 Kurus, umgerechnet vier Cent, für jede der leichten, oft nur einmal genutzten Plastiktüten fällig. Die Maßnahme soll die Umweltverschmutzung reduzieren. Händler, die für ihre Tüten nichts verlangen, sollen Strafen zahlen. Mit der Maßnahme passt sich die Türkei auch an EU-Richtlinien an.