Slowakei übernimmt OSZE-Vorsitz von Italien

Quelle: AFP Slowakei übernimmt OSZE-Vorsitz von Italien (Symbolbild)

Die Slowakei hat zum 1. Januar den jährlich rotierenden Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) von Italien übernommen. In dem Gremium zur Friedenssicherung mit Sitz in Wien sind 57 Staaten aus Europa, Zentralasien und Nordamerika vertreten.