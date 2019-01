Lebenslange Haft für Palästinenser wegen Landverkaufs an Juden

Quelle: Reuters

Ein Gericht im Westjordanland hat einen Palästinenser wegen des Verkaufs von Land in Ost-Jerusalem an Juden zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann soll zusätzlich Zwangsarbeit leisten. Der Mann hat nach Medienberichten eine israelische Aufenthaltsgenehmigung für Ost-Jerusalem und einen US-Pass. Das palästinensische Recht sieht für den Verkauf von Land an Ausländer sogar die Todesstrafe vor.