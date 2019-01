Flüchtlinge im Ärmelkanal: London ruft Schiffe aus Mittelmeer zurück

Quelle: Reuters Flüchtlinge im Ärmelkanal: London ruft Schiffe aus Mittelmeer zurück (Symbolbild)

Die britische Regierung hat zwei Schiffe für Patrouillenfahrten im Ärmelkanal aus dem Mittelmeer abberufen. Das teilte der britische Innenminister Sajid Javid am Montagabend in London nach einer Krisensitzung mit. Eines der beiden Schiffe ist bislang in humanitärer Mission für die europäische Grenzschutzagentur Frontex im Einsatz.