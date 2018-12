Polens Außenminister warnt vor ungeregeltem Brexit

Der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz hat Großbritannien und die EU vor einem ungeregelten Brexit gewarnt. "Das wäre nicht gut für die EU", sagte der Diplomat der Nachrichtenagentur PAP in Warschau. Ein Austritt Großbritanniens aus der EU ohne vertragliche Grundlage betreffe auch Hunderttausende Polen, die auf den britischen Inseln wohnen.

"Ihre Rechte hätten keine so starke Grundlage wie bei einem vertraglich geregelten Austritt", sagte Jacek Czaputowicz. Der polnische Außenminister rief deshalb zu "Empathie und Verständnis und Bemühungen" auf, um diesen Fall zu vermeiden.

Die Europäische Union und die Regierung in London hatten sich auf vertragliche Regeln für den Brexit geeinigt. Es ist allerdings unsicher, ob Premierministerin Theresa May dafür eine Mehrheit im britischen Parlament bekommt. Wenn dies nicht gelingt, droht am 29. März ein ungeregelter Austritt mit noch unabsehbaren Konsequenzen. (dpa)

