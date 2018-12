Gewalt, Tote und Pannen bei Präsidentschaftswahl im Kongo

Überschattet von Gewalt und Wut über den Ablauf der Stimmabgaben, läuft in der Demokratischen Republik Kongo die Stimmenauszählung der Präsidentschaftswahl vom Sonntag. Ein Mitarbeiter der Wahlkommission sowie ein Polizist seien im Bezirk Walungu in der Provinz South Kivu getötet worden. Zuvor habe eine aufgebrachte Menge den Wahlhelfer beschuldigt, die Stimmabgabe zu beeinflussen, sagte der Kommissionsvorsitzende Corneille Nangaa am Sonntagabend.