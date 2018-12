In Ukraine beginnt Präsidentschaftswahlkampagne: Igor Schewtschenko meldet sich als erster Kandidat

Quelle: Sputnik In Ukraine beginnt Präsidentschaftswahlkampagne: Igor Schewtschenko meldet sich als erster Kandidat (Symbolbild)

In der Ukraine hat an diesem Montag die Präsidentschaftswahlkampagne offiziell begonnen. Ab Silvester dürfen alle Interessenten ihre Kandidaturen erklären und sich dafür bei der Zentralen Wahlkommission in Kiew anmelden. Die Behörde wird die Kandidaten bis zum 3. Februar 2019 registrieren.