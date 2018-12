Chinas Industrie beendet das Jahr mit Schwäche

Quelle: Reuters Chinas Industrie beendet das Jahr mit Schwäche (Symbolbild)

Zum Jahresende hat sich die Stimmung in Chinas Industrie weiter eingetrübt. Wie das nationale Statistikamt am Montag in Peking mitteilte, sei der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) der zweitgrößten Volkswirtschaft im Dezember von 50 auf 49,4 Punkte gefallen. Wegen des Handelskonflikts mit den USA senkte der Internationale Währungsfonds (IFW) seine Prognose für das chinesische Wachstum im Jahr 2019 von 6,4 auf zuletzt nur noch 6,2 Prozent.