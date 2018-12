Löwe tötet Tierpark-Praktikantin

Quelle: Reuters Löwe tötet Tierpark-Praktikantin (Symbolbild)

Eine junge Frau ist am Sonntag in einem Gehege für Wildtiere im US-Bundesstaat North Carolina von einem Löwen angegriffen und getötet worden. Wie das Büro des Sheriffs im Caswell County am Sonntag in einem Statement mitteilte, habe die 22-Jährige erst seit zwei Wochen als Praktikantin in dem Aufnahmezentrum für Wildtiere gearbeitet. Der Vorfall habe sich bei routinemäßigen Reinigungsarbeiten in dem Gehege ereignet.