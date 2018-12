Mann flieht mit Strickleiter aus Gefängnis in Frankreich - trotz "Sonderbewachung"

Quelle: AFP Mann flieht mit Strickleiter aus Gefängnis in Frankreich trotz "Sonderbewachung" (Symbolbild)

Die französische Polizei sucht nach einem Häftling, der am 30. Dezember aus einem Gefängnis ausgebrochen ist. Dem 29-Jährigen gelang die Flucht aus dem Fresnes-Gefängnis im Département Val-de-Marne am Sonntag gegen 16:30 Uhr. Dabei benutzte er eine Strickleiter. Der Name des Täters wurde nicht bekanntgegeben.