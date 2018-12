Nach Unwetter auf Philippinen steigt die Zahl der Opfer auf 61

Quelle: AFP © AFP PHOTO / DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS (DPWH) / FRANCIS TANALA Zahl der Opfer nach Unwetter auf Philippinen steigt auf 61

Die Zahl der Unwetter-Opfer im Osten der Philippinen ist auf 61 angewachsen. Weitere 18 Menschen würden noch vermisst, teilte die Regierung am Montag mit. Am Wochenende hatten starke Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche in sechs Provinzen des Landes verursacht.