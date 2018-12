Ermittlungen wegen Anschlagsplänen gegen Kolumbiens Präsidenten

Die kolumbianischen Behörden ermitteln wegen eines mutmaßlichen Attentatsplans gegen Präsident Iván Duque. "Die Ermittlungen dauern schon einige Monate an. Jetzt wurden drei Venezolaner mit Kriegswaffen festgenommen", sagte der kolumbianische Außenminister Carlos Holmes Trujillo in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit). Die Männer wurden laut Medienberichten in den Städten Valledupar und Barranquilla im Nordosten des Landes gefasst. Sie hatten demnach Schnellfeuergewehre bei sich.