Autofahrer unter Drogen legt Flughafen Hannover für Stunden lahm

Am Flughafen Hannover hat sich ein Mann Zugang zum Vorfeld verschafft und ist mit einem Auto auf das Gelände gefahren. Der Mann habe ein verschlossenes Tor mit Gewalt geöffnet, teilte die Polizei mit. Der Flugverkehr wurde wegen des Zwischenfalls am Samstag für viereinhalb Stunden eingestellt. Am Abend gab es den Ermittlern zufolge keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.