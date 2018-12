Huthi-Rebellen übergeben wichtigen Hafen im Jemen an Küstenwache

Quelle: Reuters

Als Teil eines UN-Friedensplans für den Jemen haben sich die Huthi-Rebellen nach eigenen Angaben aus dem strategisch wichtigen Hafen der Stadt Hudaida zurückgezogen. Die Truppen hätten in der Nacht mit dem Abzug begonnen, sagte Militärsprecher Jahia Saria dem von den Huthis kontrollierten Fernsehsender Al-Masira am Samstag. Die seit Jahren heftig umkämpfte Stadt am Roten Meer ist für die Versorgung des Bürgerkriegslandes mit Hilfsgütern von zentraler Bedeutung.