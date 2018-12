Venezuela übernimmt Kontrolle über Goodyear-Reifenfabrik – nach Schließung "wegen Rohstoffmangels"

Quelle: Reuters Venezuela übernimmt Kontrolle über Goodyear-Reifenfabrik – nach Schließung "wegen Rohstoffmangels" (Symbolbild: Arbeiter einer Reifenwerkstatt in Caracas im Polohemd mit Goodyear-Logo).

Das Goodyear-Reifenwerk im venezolanischen Valencia, Bundesstaat Carabobo, ist per Beschluss der staatlichen Kontrolle untergeordnet worden. Darauf macht der Sender Globovision aufmerksam und verweist auf den am Mittwoch im Amtsblatt Venezuelas veröffentlichten Beschluss des Arbeitsministeriums. Anfang Dezember ordnete die Führung des US-Konzerns an, den Betrieb des venezolanischen Werks einzustellen und dieses zu schließen – wegen angeblichen "Rohstoffmangels".