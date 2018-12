Silvester-Waffenruhe in der Ostukraine in Kraft getreten

Quelle: Reuters Silvester-Waffenruhe in der Ostukraine in Kraft getreten (Archivbild)

In der Ostukraine ist anlässlich der Feiertage an Silvester ein weiterer Anlauf für eine Waffenruhe unternommen worden. Die Kampfhandlungen zwischen Regierungstruppen und Streitkräften der selbsternannten Republiken Donezk und Lugansk sollten in der Nacht zum Samstag eingestellt werden.