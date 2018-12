Tschechische Polizei befreit Geiseln aus Bankfiliale

Quelle: www.globallookpress.com Tschechische Polizei befreit Geiseln aus Bankfiliale

Eine Geiselnahme in Tschechien ist glimpflich zu Ende gegangen. In einer Bankfiliale hatte ein bewaffneter Mann am Freitag neun Menschen als Geiseln genommen. Eine Person ließ er schon nach kurzer Zeit wieder frei, wie eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur CTK sagte.