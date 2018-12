Nach Bastille-Vorbild: Gelbwesten-Protestler versuchen, Mittelmeer-Refugium von Macron zu stürmen

Quelle: Reuters Nach Bastille-Vorbild: Gelbwesten-Protestler versuchen, Mittelmeer-Refugium von Macron zu stürmen

Während sich eine "Hinrichtung" von Emmanuel Macron als eine Inszenierung erwies und die französische Staatsanwaltschaft eine Ermittlung gegen die Veranstalter dieser Aktion einleitete, kann der Präsident der Republik den Gelbwesten-Protestlern so leicht nicht entkommen. So erschien eine Gruppe der Demonstranten vor den Türen der Sommerresidenz des französischen Staatschefs an der Mittelmeerküste.